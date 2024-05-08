Аэропорт Братска рекордно увеличил число пассажиров

Аэропорт города Братска превзошел себя в показателях пассажиропотока по результатам апреля этого года. Если сравнивать с годом прошлым, то эти показатели улучшились на 19 процентов, что является рекордными цифрами.
— Если говорить о количестве человек, то воздушную гавань города посетили 20 514 пассажиров, в прошлом году цифры достигли только 17 249 тысяч. — говорят в пресс-службе аэропорта.
Из других данных статистики: новым рейсом Братск-Красноярск в апреле полетели 1160 человек, такое направление появилось 2 апреля. В общем за месяц самолеты взлетали и садились на территории аэровокзала 402 раза.
Аэропорт Братск открыли в 1964 году. По величине в регионе он занимает второе место, также это крупнейший авиаузел между Красноярском и Иркутском.