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Аэропорт Братска рекордно увеличил число пассажиров

В апреле воздушные ворота города приняли более 20 тысяч человек.

Источник: Аэропорт Братска

Аэропорт города Братска превзошел себя в показателях пассажиропотока по результатам апреля этого года. Если сравнивать с годом прошлым, то эти показатели улучшились на 19 процентов, что является рекордными цифрами.

— Если говорить о количестве человек, то воздушную гавань города посетили 20 514 пассажиров, в прошлом году цифры достигли только 17 249 тысяч. — говорят в пресс-службе аэропорта.

Из других данных статистики: новым рейсом Братск-Красноярск в апреле полетели 1160 человек, такое направление появилось 2 апреля. В общем за месяц самолеты взлетали и садились на территории аэровокзала 402 раза.

Аэропорт Братск открыли в 1964 году. По величине в регионе он занимает второе место, также это крупнейший авиаузел между Красноярском и Иркутском.