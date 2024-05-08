В Москве открылась 71-я межрегиональная ярмарка

Межрегиональные ярмарки работают во всех округах столицы. Они открыты каждый день 10:00 до 20:00, за исключением понедельника, когда проводится санитарная обработка. На многих ярмарках можно пообедать или выпить кофе, заняться спортом или просто отдохнуть.