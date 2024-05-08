В Москве открылась 71-я межрегиональная ярмарка

На прилавках представлены продукты для повседневного рациона и национальные деликатесы, которые сложно найти в обычных магазинах. Это свежие овощи и фрукты, зелень, авторские сыры, мясо, рыба, морепродукты, мед с частных пасек и разнообразное варенье. Каждая партия товаров проходит проверку Комитета ветеринарии города Москвы.
Продукты на ярмарку поставляют фермеры из Белгородской, Владимирской, Костромской, Липецкой, Московской, Новгородской, Псковской, Тамбовской, Тверской, Магаданской, Мурманской областей, Республики Башкортостан, Республики Саха (Якутия), Камчатского края и других регионов.
Павильон оформлен в оригинальном архитектурном стиле, в котором футуристичный интерьер сочетается с деревянными элементами. Окна и стены украшены геометрическими узорами и подсветкой.
Межрегиональные ярмарки работают во всех округах столицы. Они открыты каждый день 10:00 до 20:00, за исключением понедельника, когда проводится санитарная обработка. На многих ярмарках можно пообедать или выпить кофе, заняться спортом или просто отдохнуть.