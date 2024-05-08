Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Закрыть на реконструкцию «Фрунзенскую» могут в начале лета

Станцию метрополитена Санкт-Петербурга «Фрунзенская» могут закрыть на реконструкцию 1 июня 2024 года. Завершить работы планируют за три года, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Согласно проекту, вестибюль «Фрунзенской» перестроят, внутри заменят эскалаторы, появится Единый диспетчерский центр метрополитена (ЕЦДМ). Работы на объекте будут вести в два этапа.

Сперва построят здание диспетчерского центра. Специалисты осуществят реконструкцию наклонного хода, количество эскалаторов увеличат с трех до четырех. Там обновят все технические, вспомогательные и административные помещения, заменят инженерные сети. Далее работники займутся отделкой помещений, разместят мебель и обеспечат диспетчерский центр инженерно-технической и информационно-технологической инфраструктурой.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Госстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию станции метро «Фрунзенская».

метро