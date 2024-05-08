Закрыть на реконструкцию «Фрунзенскую» могут в начале лета

Согласно проекту, вестибюль «Фрунзенской» перестроят, внутри заменят эскалаторы, появится Единый диспетчерский центр метрополитена (ЕЦДМ). Работы на объекте будут вести в два этапа.
Сперва построят здание диспетчерского центра. Специалисты осуществят реконструкцию наклонного хода, количество эскалаторов увеличат с трех до четырех. Там обновят все технические, вспомогательные и административные помещения, заменят инженерные сети. Далее работники займутся отделкой помещений, разместят мебель и обеспечат диспетчерский центр инженерно-технической и информационно-технологической инфраструктурой.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Госстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию станции метро «Фрунзенская».