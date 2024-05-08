Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

100 семей военнослужащих получили служебные квартиры в Иркутской области

Дом для военных был возведен специальным органом министерства обороны.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Иркутской области военнослужащие 12-го ГУ минобороны РФ получили ключи от новых служебных квартир в доме, возведенном военно-строительном комплексом ведомства. В новое жилье заселятся 100 семей военных, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказали в МО РФ, объекты построены с применением современных технологий. Придомовая территория оборудована детской и спортивной площадками, имеются парковки для машин. Недалеко от дома расположены детские и медицинские учреждения, пишет ТАСС.

Как рассказала руководитель территориального отдела «Иркутский» ФГАУ «Росжилкомплекс» Ольга Белова, для МО РФ выполнение соцгарантий перед военнослужащими и членами их семей было и остается одним из приоритетных направлений.

недвижимость