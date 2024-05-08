100 семей военнослужащих получили служебные квартиры в Иркутской области

В Иркутской области военнослужащие 12-го ГУ минобороны РФ получили ключи от новых служебных квартир в доме, возведенном военно-строительном комплексом ведомства. В новое жилье заселятся 100 семей военных, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в МО РФ, объекты построены с применением современных технологий. Придомовая территория оборудована детской и спортивной площадками, имеются парковки для машин. Недалеко от дома расположены детские и медицинские учреждения, пишет ТАСС.
Как рассказала руководитель территориального отдела «Иркутский» ФГАУ «Росжилкомплекс» Ольга Белова, для МО РФ выполнение соцгарантий перед военнослужащими и членами их семей было и остается одним из приоритетных направлений.