Ремонт улицы Авиастроителей начался в Новосибирске

Из сообщения городской администрации следует, что дорожники должны закончить работы к концу августа нынешнего года.
— Контрактом предусмотрен ремонт улицы на участке протяженностью 900 метров. Площадь ремонтного участка — 14 250 квадратных метров. Стоимость работ составляет 70 миллионов рублей, — объяснили в пресс-центре муниципалитета.
Отмечается, что в будущем отремонтированная дорога станет завершающим звеном между улицей Трикотажная и проспектом Дзержинского, а также улицей Учительской. Участки этих улиц привели в порядок еще в 2023 году.
— В этом году по БКД предстоит выполнить большой объем — привести в нормативное состояние 14 дорожных объектов общей протяжённостью более 19 километров. Это улицы Урицкого, Демьяна Бедного, Писарева, Учительская, 25 лет Октября, Гоголя, Авиастроителей, Тюленина, Воинская, Выборная, Балтийская, Дачная, Автогенная, Героев Революции. Нужно развернуть полномасштабный ремонт как можно раньше, чтобы уложиться в срок, — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Ранее «Прецедент» сообщал, что под Новосибирском жители четырех деревень отрезаны от мира из-за размытой дороги. Редакция также писала о том, что в Новосибирске СГК меняет 50-летнюю трубу на Гусинобродском шоссе.
Егор САФРОНОВ.