Ремонт улицы Авиастроителей начался в Новосибирске

— В этом году по БКД предстоит выполнить большой объем — привести в нормативное состояние 14 дорожных объектов общей протяжённостью более 19 километров. Это улицы Урицкого, Демьяна Бедного, Писарева, Учительская, 25 лет Октября, Гоголя, Авиастроителей, Тюленина, Воинская, Выборная, Балтийская, Дачная, Автогенная, Героев Революции. Нужно развернуть полномасштабный ремонт как можно раньше, чтобы уложиться в срок, — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.