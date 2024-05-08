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Замглавы Екатеринбурга заявил, что дороги портят перепады температур

Дорожные работы в Екатеринбурге приходится проводить из-за температурных перепадов.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Об этом в эфире ОТВ в программе «Акцент» заявил заместитель главы города Алексей Бубнов.

«В любом случае на состояние проезжих частей влияют и сезонные температурные перепады, и наличие коммуникаций, которые находятся под землёй, — сказал Алексей Бубнов. — А где-то 5 — 10 лет назад были применены несовременные материалы».

При этом Алексей Бубнов отметил, в Екатеринбурге хорошие дороги.

«МК-Урал» ранее писал, что в 2024 году на ремонт дорог в Екатеринбурге выделено 1,7 млрд рублей, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» — 1 млрд рублей.

Предусмотрен ремонт 24 участков дорог, реконструкция 24 светофорных объектов.

Основную часть работ на центральных улицах города намерены завершить ко Дню города.