Замглавы Екатеринбурга заявил, что дороги портят перепады температур

Об этом в эфире ОТВ в программе «Акцент» заявил заместитель главы города Алексей Бубнов.
«В любом случае на состояние проезжих частей влияют и сезонные температурные перепады, и наличие коммуникаций, которые находятся под землёй, — сказал Алексей Бубнов. — А где-то 5 — 10 лет назад были применены несовременные материалы».
При этом Алексей Бубнов отметил, в Екатеринбурге хорошие дороги.
«МК-Урал» ранее писал, что в 2024 году на ремонт дорог в Екатеринбурге выделено 1,7 млрд рублей, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» — 1 млрд рублей.
Предусмотрен ремонт 24 участков дорог, реконструкция 24 светофорных объектов.
Основную часть работ на центральных улицах города намерены завершить ко Дню города.