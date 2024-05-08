В Башкирии 13 и 16 мая изменится график движения поездов

13 мая:
- поезд № 7452/7451/7453/7454 Оренбург — Кумертау — Уфа отправится со станции Оренбург на 8 мин. раньше действующего расписания:
- № 7452/7451/7453/7454 Оренбург (отпр.05.10) — Кумертау (приб.07.26, отпр.07.27) — Уфа (приб.11.55).
16 мая:
- поезд № 7444/74443/7445/7446 Оренбург — Кумертау — Уфа отправится со станции Дема на 7 мин. позже действующего расписания:
№ 7444/74443/7445/7446 Оренбург (отпр.15.10) — Кумертау (приб.17.24, отпр.17.25) — Дема (приб.21.22, отпр.21.23) — Уфа (приб.21.36).
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