На пермском оборонном заводе провели учения по противодействию беспилотникам

В ходе учений запущенный учебный беспилотник находился в воздухе над заводом в течение получаса и, двигаясь в разных направлениях, проделал путь от центральной столовой до автоворот «Язовая». Одна из целей учений — проверить бдительность сотрудников завода. Уже через пять минут в караульную службу завода поступил первый звонок, после которого учебная тревога была озвучена по всей телефонной IP-сети завода.
«Учения показали хорошую готовность экстренных служб завода к нештатным ситуациям. Но здесь, как и в любом другом деле, всегда есть что улучшать. Поэтому в дальнейшем учения продолжатся», — отметили в пресс-службе.
АО «Пермский завод “Машиностроитель”» производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии, а также газопоршневые электростанции, мостовые и козловые краны. 79% акций принадлежит ОАО «ВПК “НПО машиностроения”» (Реутов), которое входит в ОАО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”». Напрямую корпорация контролирует 21% акций общества. Согласно данным Disclosure, финансовая отчетность не раскрывается с 2017 года.