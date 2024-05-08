Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пермском оборонном заводе провели учения по противодействию беспилотникам

В конце апреля в АО «Пермский завод “Машиностроитель”» прошли учения по противодействию атаке беспилотных летательных аппаратов. В ходе них проверяли бдительность работников, их знания и умения действовать в подобных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Источник: Предоставлено заводом

В ходе учений запущенный учебный беспилотник находился в воздухе над заводом в течение получаса и, двигаясь в разных направлениях, проделал путь от центральной столовой до автоворот «Язовая». Одна из целей учений — проверить бдительность сотрудников завода. Уже через пять минут в караульную службу завода поступил первый звонок, после которого учебная тревога была озвучена по всей телефонной IP-сети завода.

«Учения показали хорошую готовность экстренных служб завода к нештатным ситуациям. Но здесь, как и в любом другом деле, всегда есть что улучшать. Поэтому в дальнейшем учения продолжатся», — отметили в пресс-службе.

АО «Пермский завод “Машиностроитель”» производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии, а также газопоршневые электростанции, мостовые и козловые краны. 79% акций принадлежит ОАО «ВПК “НПО машиностроения”» (Реутов), которое входит в ОАО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”». Напрямую корпорация контролирует 21% акций общества. Согласно данным Disclosure, финансовая отчетность не раскрывается с 2017 года.