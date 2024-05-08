На пермском оборонном заводе провели учения по противодействию беспилотникам

В ходе учений запущенный учебный беспилотник находился в воздухе над заводом в течение получаса и, двигаясь в разных направлениях, проделал путь от центральной столовой до автоворот «Язовая». Одна из целей учений — проверить бдительность сотрудников завода. Уже через пять минут в караульную службу завода поступил первый звонок, после которого учебная тревога была озвучена по всей телефонной IP-сети завода.