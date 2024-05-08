Жители Челябинской области хранят на вкладах и счетах 706 млрд

Ставки по депозитам росли вслед за ключевой ставкой и в первом квартале 2024 года были ощутимо выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Так, средняя ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков, привлекающих наибольший объем вкладов физлиц, на 1 апреля составляла 14,8% годовых. За год уровень ставки увеличился в два раза, говорится в комментарии.