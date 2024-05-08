Жители Челябинской области хранят на вкладах и счетах 706 млрд

Жители Челябинской области разместили на срочных вкладах и текущих счетах (без учета счетов-эскроу) 706 млрд рублей на 1 апреля 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Это на 21,5% больше, чем год назад, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.
На долю рублевых вкладов приходится почти 96% от общей массы банковских сбережений. Объем средств на валютных вкладах жителей региона составил 30 млрд рублей.
Ставки по депозитам росли вслед за ключевой ставкой и в первом квартале 2024 года были ощутимо выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Так, средняя ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков, привлекающих наибольший объем вкладов физлиц, на 1 апреля составляла 14,8% годовых. За год уровень ставки увеличился в два раза, говорится в комментарии.