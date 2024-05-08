В Челябинске 9 мая изменятся маршруты общественного транспорта

С 6:00 до 13:00 нельзя будет проехать по участку проспекта Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы, участку улицы Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина, участку улицы Елькина от Тимирязева до Воровского, участку улицы Цвиллинга от Тимирязева до Труда, а также участку улицы Тимирязева между улицами Елькина и Цвиллинга. Кроме того, на время движения колонны закроют участок проспекта Ленина между улицами Танкистов и Артиллерийской.