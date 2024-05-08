В Челябинске 9 мая изменятся маршруты общественного транспорта

В Челябинске будут перекрывать движение во время парада и вечернего концерта 9 мая. Автобусам, троллейбусам и трамваям придется на время изменить маршруты.
С 6:00 до 13:00 нельзя будет проехать по участку проспекта Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы, участку улицы Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина, участку улицы Елькина от Тимирязева до Воровского, участку улицы Цвиллинга от Тимирязева до Труда, а также участку улицы Тимирязева между улицами Елькина и Цвиллинга. Кроме того, на время движения колонны закроют участок проспекта Ленина между улицами Танкистов и Артиллерийской.
С 6:00 до 13:00 маршруты общественного транспорта будут выглядеть так:
Троллейбусы
- № 5. и 7. АМЗ — ДС «Юность.
- № 7. Молдавская — Комсомольский проспект — Чичерина — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Молдавская.
- № 10. Солнечный берег — Железнодорожный вокзал.
- № 14. Парк Гагарина — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных.
- № 17. Парк Гагарина — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молдавская.
- № 17. Железнодорожный вокзал — Первоозёрный.
- № 19. Железнодорожный вокзал — Мамина.
Трамваи
- № 3. ЧМК — Кирова — Областная больница.
- № 5. и 7. ЧЭМК — Горького — Труда — Российская — ЧГРЭС.
- № 16. Чичерина — Кирова — Областная больница.
Автобусы
- № 2. Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — Петра Столыпина.
- № 4. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.
- № 14. Железнодорожный вокзал — Железнодорожная — Доватора — Воровского — Новосинеглазово.
- № 18. ТРК Алмаз — Свободы — Труда — Кирова — Автобусный парк.
- №№ 22а. ЧКПЗ — Свободы — Труда — Красная — Каслинская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова.
- № 64. Железнодорожный вокзал — Свободы — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Автобусный парк.
- № 90с. Железнодорожный вокзал — Железнодорожная — Доватора — Воровского — Сад “Кристалл”.
- № 123. Автовокзал — Сутягина — проспект Победы — Фруктовая — Кожевникова — посёлок Советов — проспект Победы — Копейское шоссе — Рождественского — проспект Ленина — Свободы — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.
- № 128. Автовокзал — Сутягина — проспект Победы — Фруктовая — Кожевникова — посёлок Советов — проспект Победы — Копейское шоссе — Рождественского — проспект Ленина — Свободы — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Петра Столыпина.
- № 483. Старокамышинск — Свободы — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.
Вечером на площади у Торгового центра состоится концерт с участием Григория Лепса. С 15:30 до 22:00 запретят проезд машин по участку улицы Братьев Кашириных от пересечения с улицей Кирова до улицы Краснознаменной.
В это время автобусы поедут по альтернативным маршрутам. Вот как будут выглядеть временные схемы движения:
- № 8. Мамина — проспект Победы — Краснознамённая — Братьев Кашириных — Академика Королёва.
- № 22а. ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Свердловский проспект — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова.
- № 71. ЧМК — Свердловский проспект — проспект Победы — Краснознамённая — Братьев Кашириных — Петра Столыпина.