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Путин передал Ростеху бывший завод свердловского бизнесмена Малика Гайсина

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче завода электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область) госкорпорации «Ростех». Ранее этим предприятием владел бизнесмен и экс-депутат Госдумы Малик Гайсин, затем акции завода перешли в управление Росимущества.

Источник: ЕАН

Указ президента, подписанный в день его инаугурации — 7 мая, опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, Ростеху будут переданы акции, составляющие 55,3% уставного капитала предприятия. Процесс передачи акций займет 12 месяцев. В указе отмечается, что завод должен сохранить основные направления деятельности. Предприятие производит электрические соединители.

Напомним, бывшему гендиректору завода «Исеть» Малику Гайсину предъявлено обвинение по трем статьям: по ч. 1 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата в особо крупном размер» и ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение». Оглашение обвинения стартовало в Ленинском суде Екатеринбурга. По данным правоохранителей, с 2018 по 2019 год Гайсин выдал подконтрольным ему компаниям займы на общую сумму в 22,8 млн рублей и причинил ущерб заводу «Исеть». Похищенными средствами он распорядился по своему усмотрению.

По решению суда Гайсин уже лишился завода «Исеть» и банка «Вятич». Свердловский бизнесмен владел заводом «Исеть» с 90-х и был гендиректором с 2011 года. До этого суд в Екатеринбурге удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в собственность государства акций завода «Исеть», принадлежавших компаниям бизнесмена. После ценные бумаги передали Росимуществу. Отметим, что у структур Гайсина был блокирующий пакет акций, но не весь: вторым крупным акционером оборонной «Исети» был концерн «Ростех». Национализацией имущества дело в отношении Гайсина не закончится. В рамках расследования Малика Гайсина отстранили от управления заводом и стали выплачивать ему прожиточный минимум в размере 15,6 тыс. рублей. В настоящее время Гайсин находится под домашним арестом.

Путин Владимир