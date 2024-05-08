Путин передал Ростеху бывший завод свердловского бизнесмена Малика Гайсина

По решению суда Гайсин уже лишился завода «Исеть» и банка «Вятич». Свердловский бизнесмен владел заводом «Исеть» с 90-х и был гендиректором с 2011 года. До этого суд в Екатеринбурге удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в собственность государства акций завода «Исеть», принадлежавших компаниям бизнесмена. После ценные бумаги передали Росимуществу. Отметим, что у структур Гайсина был блокирующий пакет акций, но не весь: вторым крупным акционером оборонной «Исети» был концерн «Ростех». Национализацией имущества дело в отношении Гайсина не закончится. В рамках расследования Малика Гайсина отстранили от управления заводом и стали выплачивать ему прожиточный минимум в размере 15,6 тыс. рублей. В настоящее время Гайсин находится под домашним арестом.