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Режим ЧС могут ввести в Воронежской области из-за побитых заморозками посевов

Заморозки, которые несколько дней назад зафиксировали в Воронежской области, существенно повредили агрокультуры. В министерстве сельского хозяйства насчитали 245 тысяч гектаров земли с замерзшими растениями.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 88% 751 мм рт. ст. +20°

По данным ведомства, часть агрокультур погибла, часть была сильно повреждена. Сейчас ущерб еще оценивается.

— Температура воздуха по области достигала, по официальным данным, 4 мая — минус 4,6 градусов Цельсия, 5 мая — минус 3 градуса. Температура почвы — 4 мая — минус 5 градусов, 5 мая — минус 3,5 градуса Цельсия, — рассказали в региональном министерстве.

В ближайшее время чиновники собираются провести заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На совещании будут решать вопрос о введении в регионе режима ЧС.

Между тем, воронежские синоптики не исключают возвращение заморозков. Так, минусовая температура ожидается в ночь на 9 мая. В области установлен оранжевый уровень опасности.

сельское хозяйство