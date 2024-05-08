Режим ЧС могут ввести в Воронежской области из-за побитых заморозками посевов

По данным ведомства, часть агрокультур погибла, часть была сильно повреждена. Сейчас ущерб еще оценивается.
— Температура воздуха по области достигала, по официальным данным, 4 мая — минус 4,6 градусов Цельсия, 5 мая — минус 3 градуса. Температура почвы — 4 мая — минус 5 градусов, 5 мая — минус 3,5 градуса Цельсия, — рассказали в региональном министерстве.
В ближайшее время чиновники собираются провести заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На совещании будут решать вопрос о введении в регионе режима ЧС.
Между тем, воронежские синоптики не исключают возвращение заморозков. Так, минусовая температура ожидается в ночь на 9 мая. В области установлен оранжевый уровень опасности.