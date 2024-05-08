Военнослужащие Севастополя просят приостановить застройку Казачьей бухты домами

Обращение к главе ведомства Александру Бастрыкину опубликовали военнослужащие из Севастополя в соцсетях. Они отмечают, что на протяжении семи лет застройщик вырубает зеленые насаждения для последующего возведения многоэтажных домов. Теперь возникла угроза сноса памятника. Обратившиеся просят остановить незаконные действия, а также провести проверку в отношении застройщика.