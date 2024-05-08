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Военнослужащие Севастополя просят приостановить застройку Казачьей бухты домами

Жители Севастополя просят приостановить застройку района Казачьей бухты жилыми домами из-за угрозы сноса памятника героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Обращение к главе ведомства Александру Бастрыкину опубликовали военнослужащие из Севастополя в соцсетях. Они отмечают, что на протяжении семи лет застройщик вырубает зеленые насаждения для последующего возведения многоэтажных домов. Теперь возникла угроза сноса памятника. Обратившиеся просят остановить незаконные действия, а также провести проверку в отношении застройщика.

Следователи Севастополя начали процессуальную проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

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