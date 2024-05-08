В среду, 7 мая, Самарастат опубликовал доклад о социально-экономическом положении региона за январь-февраль 2024 года, один из разделов которого посвящен доходам населения.
Так, согласно статистическим данным, в феврале 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составила 59043 рубля — плюс 19,8% к сумме февраля 2023 года.
В феврале 2024 года самые большие оклады были у тех, кто занят финансовой и страховой деятельностью — в среднем 92895 рублей, добычей полезных ископаемых — 85769, а также деятельностью в области информации и связи — 81873 рубля.
Наименьший средний оклад был в сфере «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» — 32186 рублей.