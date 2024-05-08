Петербуржцам показали облик будущего автовокзала около станции «Купчино»

В Госстройнадзоре уточнили, что автовокзал будет расположен около станции метрополитена «Купчино». В нем разместят все необходимое, предусмотрены зал для пассажиров, зона с кассами. Женщины смогут осуществить уход за детьми в комнате матери и ребенка. Для водителей автобус оборудуют комнату отдыха. В ведомстве добавили, что потоки отправляющихся и прибывающих пассажиров будут разделены, что обеспечит им максимальное удобство в перемещении по автовокзалу.