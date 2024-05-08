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Петербуржцам показали облик будущего автовокзала около станции «Купчино»

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство первого этапа автовокзала в Московском районе. Ведомство показало, как он будет выглядеть после завершения работ.

Источник: Госстройнадзор Санкт-Петербурга

В Госстройнадзоре уточнили, что автовокзал будет расположен около станции метрополитена «Купчино». В нем разместят все необходимое, предусмотрены зал для пассажиров, зона с кассами. Женщины смогут осуществить уход за детьми в комнате матери и ребенка. Для водителей автобус оборудуют комнату отдыха. В ведомстве добавили, что потоки отправляющихся и прибывающих пассажиров будут разделены, что обеспечит им максимальное удобство в перемещении по автовокзалу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что станцию метро «Фрунзенская» могут закрыть на реконструкцию в начале лета. Прежде в Петербурге выдали разрешение на осуществление работ.