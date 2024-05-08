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«Аэрофлот» почти на четверть увеличит количество рейсов между Сочи и Москвой

В предстоящем летнем сезоне компания «Аэрофлот» планирует на 23% увеличить количество рейсов из Москвы в Сочи.

С июня по август авиакомпания намерена выполнять 167 перелетов в неделю и 24 рейса в сутки по маршруту Москва — Сочи, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

В сообщении отмечается, что 167 рейсов — рекордное количество. Это на 23% больше, чем в летние месяцы 2023 года.

Также в компании отметили, что по итогам I квартала 2024 года рейсами «Аэрофлота» между Москвой и Сочи воспользовались более 358 тыс. пассажиров. Это на 25% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

В конце апреля сообщалось, что прямые рейсы свяжут Сочи и Бахрейн. Ожидается, что маршрут «Манама — Сочи — Манама» способствует увеличению турпотока в Сочи из стран Аравийского полуострова.