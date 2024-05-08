Во Владивостоке на сопке Орлиное Гнездо могут появиться новые торговые точки

Во Владивостоке на улице Прапорщика Комарова, 60 сдадут в аренду нежилое здание. В ближайшем будущем планируется аукцион, который пройдет в онлайн формате 6 июня 2024 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
В МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» рассказали, что ранее здесь размещалась метеостанция, но теперь планируется использовать помещение для деятельности точки общественного питания или торговли.
Расположенное на нижней площадке сопки «Орлиное Гнездо» здание входит в программу «Формирование комфортной городской среды». Оно представляет собой двухэтажное сооружение общей площадью 106,2 квадратных метров.
Эта территория пользуется высокой популярностью у местных жителей и гостей города. Ежедневно сотни людей посещают это место. Здесь уже появились новые лестницы, уютные скамейки, контейнеры для мусора, игровая площадка для детей и амфитеатр.
Напомним, новая видовая площадка появилась в нижней части сопки Орлиное Гнездо во Владивостоке. С точки открывается эффектный вид на бухту Золотой Рог и центр города. Работы по модернизации места были произведены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».