За парком Сосновая Поляна планируют возвести новый ТЦ

Согласно информации из реестра КГА, на четной стороне проспекта Ветеранов планируется построить «здание магазина со встроенными помещениями ресторана» высотой около 11,9 м. Участок, на котором предполагается строительство, с 2023 года принадлежит ООО «Ритейл парк». Компания приобрела его у структуры Setl Group. По информации журналистов, 60% компании «Ритейл парк» принадлежит Елене Мицкевич, которая ранее управляла закрывшейся сетью «Пирогоф». В настоящее время женщина также является совладельцем косметической компании Estel.