Строящемуся в Приморье металлургическому заводу добавили территории

Правительство РФ расширило границы ТОР «Большой Камень» в Приморском крае под строительство Приморского металлургического завода для нужд верфи «Звезда» в Большом Камне. Запуск производства намечен на 2025 год, стоимость проекта оценивается в 160 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
«Включение в ТОР “Большой Камень” нового участка, расположенного близ одноимённого города в Приморском крае, а также части бухты Сельдяной в Японском море необходимо для продолжения строительства Приморского металлургического завода», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
На присоединённой территории предполагается создать причал, который сможет принимать суда с необходимым оборудованием для строительства завода.
В рамках строительства метзавода будут возведены производственные корпуса, транспортная инфраструктура, линии электроснабжения, жильё для сотрудников, а также социальные объекты.
Завод разместится на территории бухты Суходол, рядом с судостроительным комплексом «Звезда».
Ранее сообщалось, что производительность предприятия составит 1,5 млн тонн в год. Производство будет включать в себя две очереди: сталепрокатное производство (прокатный стан 5000) и трубопрокатное производство (трубный стан). Основной продукцией завода будет стальной, в том числе крупноформатный, листовой прокат.