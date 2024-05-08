Строящемуся в Приморье металлургическому заводу добавили территории

Ранее сообщалось, что производительность предприятия составит 1,5 млн тонн в год. Производство будет включать в себя две очереди: сталепрокатное производство (прокатный стан 5000) и трубопрокатное производство (трубный стан). Основной продукцией завода будет стальной, в том числе крупноформатный, листовой прокат.