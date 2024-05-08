Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строящемуся в Приморье металлургическому заводу добавили территории

Границы ТОР «Большой Камень» расширены под причал для приемки судов с оборудованием для строительства завода.

Источник: PrimaMedia.ru

Правительство РФ расширило границы ТОР «Большой Камень» в Приморском крае под строительство Приморского металлургического завода для нужд верфи «Звезда» в Большом Камне. Запуск производства намечен на 2025 год, стоимость проекта оценивается в 160 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

«Включение в ТОР “Большой Камень” нового участка, расположенного близ одноимённого города в Приморском крае, а также части бухты Сельдяной в Японском море необходимо для продолжения строительства Приморского металлургического завода», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

На присоединённой территории предполагается создать причал, который сможет принимать суда с необходимым оборудованием для строительства завода.

В рамках строительства метзавода будут возведены производственные корпуса, транспортная инфраструктура, линии электроснабжения, жильё для сотрудников, а также социальные объекты.

Завод разместится на территории бухты Суходол, рядом с судостроительным комплексом «Звезда».

Ранее сообщалось, что производительность предприятия составит 1,5 млн тонн в год. Производство будет включать в себя две очереди: сталепрокатное производство (прокатный стан 5000) и трубопрокатное производство (трубный стан). Основной продукцией завода будет стальной, в том числе крупноформатный, листовой прокат.

экономика