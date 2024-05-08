Владельцам сносимых в рамках КРТ домов в Николаевке рекомендуют не доводить дело до суда

Стоит отметить, что дома, попавшие в КРТ, были построены 70−100 лет назад. Они деревянные, имеют печное отопление, не имеют центральных сетей водоснабжения и водоотведения. Выкупная же стоимость данных объектов у застройщика варьируется от 80 до 130 тысяч рублей за квадратный метр.