Владельцам сносимых в рамках КРТ домов в Николаевке рекомендуют не доводить дело до суда

Администрация Красноярска опубликовала распоряжение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в жилом районе Николаевка. Речь идет о домах по улицам Копылова, Пушкина, Бограда, Карла Либкнехта и Ленина. Данные действия предпринимаются в рамках реализации механизмов комплексного развития территории (КРТ).
Согласно информации, предоставленной представителем департамента градостроительства администрации Красноярска Оксаной Покаместовой, по данной территории уже издано более 10 распоряжений об изъятии, в которых фигурируют более 50 земельных участков и более 300 объектов недвижимости. Это обязательная процедура в рамках реализации механизмов КРТ, которая решается в судебном порядке.
«Рекомендация жителям — вести переговоры со строительными компаниями, с инвестором на предмет различных вариантов расселения. До судебного разбирательства доводить не рекомендуется, так как суд, рассматривая спорный вопрос, также учитывает данные независимого, аккредитованного оценщика. Поэтому сумма компенсации может получиться даже ниже той, что предлагает застройщик», — отметила Оксана Покаместова, начальник отдела организационной работы департамента градостроительства администрации города Красноярска.
На сегодняшний день «СтройИндустрия» выкупила 55 объектов недвижимости, и по 30 объектам достигнута предварительная договоренность о выкупе. Все эти сделки были совершены до выхода распоряжения администрации Красноярска об изъятии земельных участков.
Стоит отметить, что дома, попавшие в КРТ, были построены 70−100 лет назад. Они деревянные, имеют печное отопление, не имеют центральных сетей водоснабжения и водоотведения. Выкупная же стоимость данных объектов у застройщика варьируется от 80 до 130 тысяч рублей за квадратный метр.
Таким образом, у жителей Николаевки есть возможность индивидуально прийти к застройщику и договориться в досудебном порядке. Каждый случай будут рассматривать индивидуально, особенно по отдельным категориям граждан: сиротам, инвалидам, многодетным семьям, участникам СВО. Важно найти компромиссное решение, учитывающее интересы как застройщика, так и владельца изымаемого земельного участка.