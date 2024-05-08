Столицы Татарстана и Бурятии связало прямое авиасообщение

— Для меня это очень важное событие, — признался командир авиалайнера Анатолий Ясько. — За восемь лет моей работы в авиации это первый случай, когда мне выпало открывать рейс. Я очень рад, что мы связали две замечательные республики с богатыми историями.
Полеты между Казанью и Улан-Удэ будут выполняться два раза в неделю. Из Казани самолет будет вылетать в понедельник и пятницу в 23:30, а из Улан-Удэ — во вторник и субботу в 10:50. Время полета около пяти часов. Примечательно, что у обоих регионов ровно такая разница во времени. Получается, что можно вылететь из столицы Бурятии в 11 утра и прилететь в Казань в те же 11 часов.
— Важно понимать, что здесь нет какого-либо региона-донора. Это две достойных друг друга республики в плане туристической привлекательности, — говорит заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Айгуль Балахонцева. — Жители республики с удовольствием будут открывать для себя новые места, потому что это очень интересно и увлекательно. Раньше Бурятия была для нас далеко, и добраться туда из Казани можно было только с пересадками. А сейчас татарстанцы смогут увидеть не только озеро Байкал, но и другие достопримечательности.
В конце мая будет организована поездка для туристических операторов в оба региона, чтобы затем они авторитетно могли предлагать путешествия по непривычным пока маршрутам. Коммерческий директор Международного аэропорта Казань рассказал корреспонденту «РГ», что этот рейс в расписании стоит как минимум до конца года. В низкий туристический сезон на него можно будет купить билеты по субсидированным ценам.
— Теперь у нас два направления полетов на Байкал. Это рейс в Иркутск, который мы открыли пару лет назад, и вот этот рейс в Улан-Удэ. Мы продолжим работу, маршрутной сетью еще не охвачен Дальний Восток.
Кстати.
Как оказалось, около 15 процентов из 170 пассажиров первого рейса решили не задерживаться в Казани, а использовали город как хаб для продолжения путешествия в Калининград, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и другие города и регионы.