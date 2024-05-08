Столицы Татарстана и Бурятии связало прямое авиасообщение

— Важно понимать, что здесь нет какого-либо региона-донора. Это две достойных друг друга республики в плане туристической привлекательности, — говорит заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Айгуль Балахонцева. — Жители республики с удовольствием будут открывать для себя новые места, потому что это очень интересно и увлекательно. Раньше Бурятия была для нас далеко, и добраться туда из Казани можно было только с пересадками. А сейчас татарстанцы смогут увидеть не только озеро Байкал, но и другие достопримечательности.