В Сочи летом откроют восемь новых отелей

Всего в Сочи летом размещать туристов будут более 2,3 тыс. объектов. Их номерной фонд составляет 88,8 тыс. номеров или 150,7 тыс. койко-мест. Среди объектов — 57 санаториев и пансионатов с лечением, 136 крупных гостиничных комплексов и баз отдыха, пять детских оздоровительных лагерей и более 2,1 тыс. малых отелей, гостевых домов, глэмпингов и индивидуальных средств размещения.