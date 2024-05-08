В Сочи летом откроют восемь новых отелей

В ней будет закрытая территория с открытым подогреваемым бассейном.
Всего в Сочи летом размещать туристов будут более 2,3 тыс. объектов. Их номерной фонд составляет 88,8 тыс. номеров или 150,7 тыс. койко-мест. Среди объектов — 57 санаториев и пансионатов с лечением, 136 крупных гостиничных комплексов и баз отдыха, пять детских оздоровительных лагерей и более 2,1 тыс. малых отелей, гостевых домов, глэмпингов и индивидуальных средств размещения.
В этом году на курорте пляжей, качество которых оценили на высшую категорию, увеличилось на 17%, до 41. Отметку «синий флаг» им выдали на основании заключения экспертов за высокое качество морской воды, уровень сервиса, организацию безопасности и благоустройство.
В администрации города отметили, что на пляжах «Звездный», «Остров», «Жемчужина Сочи» и «Касабланка» откроют зоны отдыха нового типа. При их благоустройстве использовали натуральные материалы. На пляжах разместят бассейны, волейбольные площадки и воркаут-зоны.