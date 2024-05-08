Фундамент для будущих поколений. В Норильске полным ходом идёт реновация

Современный детский сад, доступное комфортное жильё, развитая инфраструктура и новые общественные пространства. В Норильске полным ходом идёт реновация северной столицы региона. Как меняется заполярный город и на какой стадии находятся работы, лично проверил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Отставания от графика нет.
Глава региона начал свой визит с посещения нового детского сада в Кайеркане. Работы здесь уже близятся к финишу — сейчас строители проводят внутреннюю отделку помещений. Летом подрядчики приступят к благоустройству территории. В планах установить современные игровые комплексы для детей.
Яркий фасад здания уже радует глаз горожан. Губернатор отметил, что такие радостные цвета — это хорошее решение для Севера, где солнце людей не балует. Работы идут с опережением графика, уже осенью дошкольное учреждение примет 236 детей.
Совсем скоро в восьми многоквартирных домах появятся новосёлы, здания будут сданы к концу года. Так, одним из первых свои двери для северян распахнёт дом по адресу: Лауреатов, 58. Здесь закрыт тепловой контур, специалисты приступили к внутренней отделке помещений, монтажу инженерных систем.
«Также продолжается демонтаж аварийного жилья. За три года действия программы выполнен снос девяти многоквартирных домов в Центральном районе и районе Кайеркан. На месте двух демонтированных сталинок в Центральном районе по такому же образцу будет построен аналогичный дом», — добавил мэр Норильска Дмитрий Карасёв.
В высокой степени готовности и два дома по улице Спортивной. Сейчас на объектах идёт прокладка внутренних инженерных сетей, проводятся отделочные работы. К сдаче готовятся и среднеэтажные здания на улицах Павлова и Кирова. Строительство этих объектов позволит обеспечить квартирами 115 семей.
Монолитные перекрытия и инженерные системы возводят в новых домах на ул. 50 лет Октября. Жить здесь смогут 184 семьи. На данный момент отставания от графика нет, темп работ вдохновляет. Программа реновации Норильска — это важный шаг в развитии региона и самого города как центра российской Арктики.
«Мы видим, что благодаря программе появляются новые жилые комплексы, современные остановки общественного транспорта, обновляется коммунальная инфраструктура. Это комфортные условия для норильчан и фундамент для будущих поколений, которые будут развивать арктические территории, поэтому эту работу мы продолжим», — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Пример реновации.
Ещё один объект реновации в высокой степени готовности — будущий общественный центр «Башня». Реконструкцию здания также завершат в этом году. Строители рассказали губернатору, что уже сделали в историческом здании: усилили все конструкции фундаментов и колонн, забетонировали перекрытия. Новое пространство станет местом деловых встреч и проведения мероприятий.
Ответственные за качество выполненных работ представители бизнеса и местные органы власти отмечают, что с начала масштабного обновления прошло относительно немного времени, но первые его результаты уже заметны. Главное — все объекты реновации проходят контроль Красноярской краевой государственной экспертизы.
«Темп, который мы взяли, и качество работ высоко оценены на федеральном и региональном уровне. Есть все основания полагать, что Норильск станет примером в области реновации для других арктических территорий, и это дополнительный стимул для нас», — отметил старший вице-президент, руководитель Норильского дивизиона, директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин.
Город трудовой доблести.
Глава региона также посетил объекты Надеждинского металлургического завода. В этом году здесь построены и сданы в эксплуатацию два важных объекта — пожарное депо и гаражный комплекс газоспасательной службы.
Прежние здания этих оперативных служб из-за просадки грунта были признаны аварийными. Тогда специалисты приняли решение их демонтировать и построить на их месте современный комплекс, в котором сегодня размещена новая пожарная техника и трудятся 159 человек.
Для качественной подготовки персонала на базе депо построен учебно-тренировочный комплекс, где сотрудников обучают работе на высоте. Личный состав полностью обеспечен пожарно-техническим вооружением, гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, боевой одеждой и защитными костюмами.
Михаил Котюков побывал также на площадке, где продолжается возведение стелы «Город трудовой доблести». Это почётное звание северная столица края получила по решению президента. Торжественное открытие запланировано на июль, на празднование Дня города.
Стела представляет собой четырёхгранный тридцатиметровый монумент со шпилем и двумя пятнадцатиметровыми пилонами. На одну сторону пилонов нанесут архивные фотографии, на другой установят мультимедийные панели, где будут транслироваться архивные кадры трудовых подвигов норильчан. Кстати, монумент возводят под кураторством Российского военно-исторического общества.
Сейчас здесь обустраивают железобетонные ступени, монтируют детали металлоконструкции комплекса. Рабочие доложили губернатору, что возведение монумента идёт по графику, и заверили, что все работы, включая благоустройство прилегающей территории, будут завершены в срок.
Привлекательный для жизни.
Строительные работы в северных регионах — дело непростое. Мерзлота требует дополнительных затрат. Ведь специалистам технически необходимо провести определённые мероприятия и только потом приступать к работе. Но в любом случае снижать интенсивность работ по благоустройству здесь не намерены. Норильск должен привлекать специалистов. В том числе дополнительными стимулами.
«Важно обеспечить Норильск и его жителей именно теми объектами инфраструктуры, которые позволят людям жить в комфортных условиях, сделают территорию привлекательной и перспективной. Поэтому в перечне объектов, которые финансирует компания, жилые дома, детские сады, поликлиника, современные образовательные, спортивные и культурные центры. Работа ведётся комплексно, с привлечением высококвалифицированных подрядчиков», — говорит заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» Сергей Ткаченко.
Подводя итог рабочего визита на север края, Михаил Котюков отметил: развитие арктических территорий — приоритет в работе краевой власти на ближайшие годы.
«Россия в Арктике ведёт себя очень рационально. Бережно относится к сохранению хрупкого арктического биоразнообразия и всего, что здесь есть, а людям создаются комфортные условия для жизни».
Без спорта никуда.
В Дудинке состоялся международный турнир по кёрлингу Nornickel curling cup. Такие крупные соревнования здесь проходят уже в восьмой раз.
«За время проведения турнира здесь побывали команды из одиннадцати стран, увидели, как меняется сегодня российский Север, как меняется Дудинка. Кёрлинг — спорт красивый, спорт для наших северных широт, что называется, уместный. Сегодня почти 4 тыс. человек уже вовлечены в него. Уверен, что мы покажем серьёзный уровень организации и проведения соревнований», — отметил глава региона Михаил Котюков, посетивший соревнования.
В этом году состязания проходят среди женских команд, в которых соперничают коллективы, состоящие из четырёх человек. В турнире участвуют команды из Казахстана, Беларуси и России. Нашу страну традиционно будут представлять сразу несколько именитых звёздных команд. Среди них представители сборной во главе с Ириной Низовцевой.
Также среди участников будут молодые, но перспективные команды, показавшие своё мастерство на международных соревнованиях среди юниоров. Одна из таких — команда, возглавляемая Анастасией Мищенко — чемпионкой мира и бронзовым призёром молодёжного первенства мира. Кроме того, дополнит состав участников международная команда «Россия — Беларусь»: Россию представят опытные спортсмены — двукратная чемпионка Европы Людмила Прививкова и многократный призёр чемпионатов и Кубков России Алина Биктимирова.