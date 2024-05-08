Средняя зарплата в Воронежской области составила 56,4 тыс рублей

В феврале 2024 года в Воронежской области средняя начисленная заработная плата работников организаций составила 56 370,9 рубля. Это на 19,3% больше, чем в феврале 2023-го. Реальный размер зарплаты с учетом индекса потребительских цен вырос на 11,3%. Информацией поделился Воронежстат.
Зарплата работников сферы информации и связи, а также специалистов по финансам и страхованию наиболее существенно превышала среднюю по области — в 1,7 и 1,6 раза соответственно. В топ высокооплачиваемых также вошли работники, занятые в следующих отраслях:
- производство электрического оборудования — сотрудники получали на 39% больше, чем в среднем по региону;
- профессиональная, научная и техническая деятельность — на 33,9% больше;
- производство транспортных средств и оборудования — на 32,5% больше.
РИА «Воронеж» ранее рассказывало, что в марте 2024 года средние зарплатные ожидания жителей региона составили 50 тыс. рублей.