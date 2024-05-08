Новая трамвайная ветка появится в центре Екатеринбурга

Согласно документу, ветка пройдет вдоль реки Исети по пустырю в границах улиц Фурманова — Белинского — Большакова. Здесь же на участке в 2,9 га «УГМК-Застройщик» построит ЖК «Никольский» из шести домов.
«Общая площадь строящегося жилья составит 53 тыс. кв. м. Также на проектируемой территории построят детский сад на 150 мест и школу на 500 мест», — отмечается в документе.
Первым этапом станет строительство двух домов высотой в 24 этажа на 308 квартир. В подземной и наземной части дома предусмотрен паркинг на 278 машино-мест. Также в ЖК появятся ресторан, супермаркет, медицинский центр с аптекой, фитнес-центр со спа и детским клубом, офис управляющей компании и школа со спортивным кортом.
Проектом предусмотрена просторная дворовая территория, которая будет интегрирована с набережной реки. В дополнение на крыше стилобата между секциями планируется сделать приватное пространство для жителей. Во дворе ЖК и на прилегающем участке будут высажены сотни деревьев и кустарников, как это сделано в других жилых проектах. Например, в новом районе «Изумрудный бор» на севере Екатеринбурга высажено 1350 хвойных и лиственных деревьев, 8 тыс. кустарников, более 1500 многолетних растений. Для резидентов и жителей близлежащих районов будет обустроена пешеходная прогулочная зона с малыми архитектурными формами.