Новая трамвайная ветка появится в центре Екатеринбурга

Проектом предусмотрена просторная дворовая территория, которая будет интегрирована с набережной реки. В дополнение на крыше стилобата между секциями планируется сделать приватное пространство для жителей. Во дворе ЖК и на прилегающем участке будут высажены сотни деревьев и кустарников, как это сделано в других жилых проектах. Например, в новом районе «Изумрудный бор» на севере Екатеринбурга высажено 1350 хвойных и лиственных деревьев, 8 тыс. кустарников, более 1500 многолетних растений. Для резидентов и жителей близлежащих районов будет обустроена пешеходная прогулочная зона с малыми архитектурными формами.