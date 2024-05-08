В мэрии Омска прокомментировали планы о росте цен на проезд

Вместе с тем решение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте в настоящий момент не принято. Данный вопрос, в том числе в части сроков, будет подробно рассматриваться в стенах Горсовета на профильных комитетах и пленарном заседании с участием всех депутатов.