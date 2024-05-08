В мэрии Омска прокомментировали планы о росте цен на проезд

Документ размещен в целях проведения оценки регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации Омска от 30 января 2015 года № 94-п. В рамках проводимой экспертизы НПА подлежит обсуждению с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и других организаций.
Вместе с тем решение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте в настоящий момент не принято. Данный вопрос, в том числе в части сроков, будет подробно рассматриваться в стенах Горсовета на профильных комитетах и пленарном заседании с участием всех депутатов.
Сегодня стоимость проезда в муниципальном пассажирском транспорте остается прежней. Более того, она не изменялась с 1 января 2019 года.