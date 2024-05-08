Власти: калининградские студенты смогут покупать льготные авиабилеты с 13 мая

На момент открытия продаж было выделено в общей сложности 30 тысяч льготных билетов, на рейсы из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург и обратно на май в продаже их уже нет. Из пояснений перевозчиков следует, что один пассажир может купить четыре билета «в одну сторону», два билета «туда-обратно» или два билета «в одну сторону» и один «туда-обратно». В пресс-службе авиакомпании «Смартавиа» «Новому Калининграду» сообщили, что количество мест и период вылетов «ограничены по причине сокращения объемов финансирования в 2024 году».