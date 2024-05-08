Пешеходные зоны ремонтируют в Керчи

В районе Аджимушкай подрядная организация асфальтирует пешеходную дорожку вдоль центральной улицы Коммунаров. Далее дорожники переместятся на улицу Горького, после на улицу Фурманова и Вокзальное шоссе. На этих объектах в ближайшее время планируют заасфальтировать тротуары.