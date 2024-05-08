Пешеходные зоны ремонтируют в Керчи

В Керчи продолжают ремонтировать пешеходные дорожки. Работа ведется и в частном секторе, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на администрацию города.
В районе Аджимушкай подрядная организация асфальтирует пешеходную дорожку вдоль центральной улицы Коммунаров. Далее дорожники переместятся на улицу Горького, после на улицу Фурманова и Вокзальное шоссе. На этих объектах в ближайшее время планируют заасфальтировать тротуары.
Уже заключен контракт на ремонт участка по улице Кирова (от дома № 28), Адмиралтейского проезда, улицы Свердлова. Вдоль этих улиц заменили водовод — спустя год дорога дала усадку, теперь можно укладывать новый асфальт.