Гостиницы Кубани и Крыма планируют привлечь персонал из Азии и Африки

«Во-первых, эти кадры дешевле. Их можно направить на линейную работу и усилить линейный персонал, который у нас есть. Ни москвичи, ни сочинцы не хотят выполнять такую работу», — отметил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
Больше всего ощущается дефицит линейного персонала. Причем его фиксируют, по данным вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова, во всех регионах. Не хватает от 20 до 30% от общей численности требующихся сотрудников. Также отели на побережье нуждаются в топ-менеджменте, управляющих мотелями, глэмпингами и сетями отелей.
Алексей Волков отмечает, что проблема с кадрами нарастает из-за низкой рентабельности в отрасли. Сейчас по уровню медианной зарплаты гостиничная сфера находится на 47-м месте из 49 отраслей экономики РФ. Эксперт отмечает, что отели при этом не могут замотивировать сотрудников более высоким уровнем зарплат.