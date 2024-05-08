Гостиницы Кубани и Крыма планируют привлечь персонал из Азии и Африки

Больше всего ощущается дефицит линейного персонала. Причем его фиксируют, по данным вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова, во всех регионах. Не хватает от 20 до 30% от общей численности требующихся сотрудников. Также отели на побережье нуждаются в топ-менеджменте, управляющих мотелями, глэмпингами и сетями отелей.