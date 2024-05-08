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Гостиницы Кубани и Крыма планируют привлечь персонал из Азии и Африки

Гостиницы Краснодарского края и Крыма ведут на уровне МИД России переговоры о возможности привлечения к работе персонала из дружественных стран Азии и Африки. Как сообщает издание «Ведомости Юг», таким образом отели хотят решить проблему нарастающего дефицита кадров.

«Во-первых, эти кадры дешевле. Их можно направить на линейную работу и усилить линейный персонал, который у нас есть. Ни москвичи, ни сочинцы не хотят выполнять такую работу», — отметил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Больше всего ощущается дефицит линейного персонала. Причем его фиксируют, по данным вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова, во всех регионах. Не хватает от 20 до 30% от общей численности требующихся сотрудников. Также отели на побережье нуждаются в топ-менеджменте, управляющих мотелями, глэмпингами и сетями отелей.

Алексей Волков отмечает, что проблема с кадрами нарастает из-за низкой рентабельности в отрасли. Сейчас по уровню медианной зарплаты гостиничная сфера находится на 47-м месте из 49 отраслей экономики РФ. Эксперт отмечает, что отели при этом не могут замотивировать сотрудников более высоким уровнем зарплат.

туризм и отдых