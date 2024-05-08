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Летом к южным курортам запустят более 80 дополнительных поездов

Летом к южным курортам запустят более 80 дополнительных поездов, сообщает пресс-служба РЖД.

С мая по сентябрь планируют перевезти на отдых более 11 миллионов пассажиров. В 2024 году в летний период запустят 82 поезда. К концу мая к лету будут готовы 12 тысяч вагонов, а в начале августа — 14,8 тысяч.

В список самых востребованных направлений вошли Сочи, Новороссийск, Анапа и Кисловодск.

Ранее мы сообщали, что запуск пригородных поездов между Анапой и Темрюком переносится. Уточняется, что у ФГУП «КЖД» отсутствует возможность обеспечения курсирования поездов в объеме, предусмотренном текущим расписанием. Все средства за приобретенные билеты будут возвращены пассажирам в полном объеме. О возобновлении сообщения, актуальной дате запуска пригородных поездов сообщат дополнительно.