Власти Екатеринбурга закупят новые трамваи «Кастор» по 140 млн рублей за единицу

Он отметил, что технические характеристики транспорта подходят для трамвайной сети по маршруту № 18 «Волгоградская — Шарташ». «Стоимость около 140 млн руб. за один трамвай. Это не дешевая история, я эти цифры давно называл, но среди подобного класса машин это очень хорошая конкурентная цена», — заверил господин Орлов.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после обкатки трамвая «Кастор» отметил, что власти будут «эксплуатировать и смотреть» новый транспорт. «Этот трамвай еще должен зарекомендовать себя в течение определенного периода», — подчеркнул он. По словам главы региона, трамвай на 98% собран из российских комплектующих, на 2% — из белорусских. «Трамвай лучше проходит все повороты и поворотные углы. Мягкий ход, работает кондиционер, система оплаты, на экран выводится количество оплативших и не оплативших пассажиров. Система распознавания лиц, она поможет бороться с зайцами», — сказал Евгений Куйвашев.
Евгений Куйвашев и Алексей Орлов заверили, что закупка трехсекционных трамваев «Кастор» возможна в 2024 году.
Напомним, трамвай «Кастор» начал курсировать в Екатеринбурге 8 мая, специалисты «Гортранса» будут изучать его характеристики. В рамках концессионного соглашения планируется покупка 80 трамваев.
Трехсекционный трамвай модели 71−639 «Кастор» в столицу Урала поставил Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Длина трамвая составляет чуть более 25 м, полная вместимость — 261 пассажир. В низкопольных салонах трамваев установлены 64 сидячих места.