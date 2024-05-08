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Власти Екатеринбурга закупят новые трамваи «Кастор» по 140 млн рублей за единицу

Власти Екатеринбурга планируют закупить новые трехсекционные трамваи «Кастор» по 140 млн руб. за единицу, рассказал мэр Алексей Орлов.

Он отметил, что технические характеристики транспорта подходят для трамвайной сети по маршруту № 18 «Волгоградская — Шарташ». «Стоимость около 140 млн руб. за один трамвай. Это не дешевая история, я эти цифры давно называл, но среди подобного класса машин это очень хорошая конкурентная цена», — заверил господин Орлов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после обкатки трамвая «Кастор» отметил, что власти будут «эксплуатировать и смотреть» новый транспорт. «Этот трамвай еще должен зарекомендовать себя в течение определенного периода», — подчеркнул он. По словам главы региона, трамвай на 98% собран из российских комплектующих, на 2% — из белорусских. «Трамвай лучше проходит все повороты и поворотные углы. Мягкий ход, работает кондиционер, система оплаты, на экран выводится количество оплативших и не оплативших пассажиров. Система распознавания лиц, она поможет бороться с зайцами», — сказал Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев и Алексей Орлов заверили, что закупка трехсекционных трамваев «Кастор» возможна в 2024 году.

Напомним, трамвай «Кастор» начал курсировать в Екатеринбурге 8 мая, специалисты «Гортранса» будут изучать его характеристики. В рамках концессионного соглашения планируется покупка 80 трамваев.

Трехсекционный трамвай модели 71−639 «Кастор» в столицу Урала поставил Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Длина трамвая составляет чуть более 25 м, полная вместимость — 261 пассажир. В низкопольных салонах трамваев установлены 64 сидячих места.