Власти Екатеринбурга закупят новые трамваи «Кастор» по 140 млн рублей за единицу

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после обкатки трамвая «Кастор» отметил, что власти будут «эксплуатировать и смотреть» новый транспорт. «Этот трамвай еще должен зарекомендовать себя в течение определенного периода», — подчеркнул он. По словам главы региона, трамвай на 98% собран из российских комплектующих, на 2% — из белорусских. «Трамвай лучше проходит все повороты и поворотные углы. Мягкий ход, работает кондиционер, система оплаты, на экран выводится количество оплативших и не оплативших пассажиров. Система распознавания лиц, она поможет бороться с зайцами», — сказал Евгений Куйвашев.