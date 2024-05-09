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Гагаузская автономия ведет переговоры с российскими банками

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. После подписания соглашения с Промсвязьбанком Гагаузская автономия Молдавии ведет переговоры по сотрудничеству и с другими российскими банками, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«Мы ведем переговоры, конечно. Пока сейчас работаем только с Промсвязьбанком. Не исключаем, что и с другими можем», — сказала Гуцул.

Гуцул 9 апреля подписала соглашение с Промсвязьбанком об открытии карт «Мир» для пенсионеров и бюджетников автономии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь. По замыслу местных властей, уже к 1 мая все пенсионеры стали обладателями доступа к платежной системе «Мир», часть из них смогла получить обещанную доплату к пенсии в размере 2 тысяч леев, что эквивалентно почти 10 тысячам рублей.

экономика