Курс тенге на 9 мая, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок перешли к росту после выхода данных о запасах в США. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:42 аст 8 мая подорожали на 0,11%, до 83,25 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Фьючерсы на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,2%, до 78,54 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,361 млн баррелей — до 459,5 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали падение на 1,43 млн баррелей, по данным Trading Economics.
Металлы: цены на золото стабилизировались, поскольку поддержка в виде спроса на активы-убежища, связанного с геополитическими рисками, компенсировала давление укрепившегося доллара США. На рынке спот к 11:27 по Гринвичу золото торговалось без изменений, по 2315,98 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США подешевели на 0,01%, до 2324,00 доллара за унцию, пишет 1prime.ru. Доллар США укрепился, отыграв часть потерь, вызванных возобновившимися надеждами инвесторов на снижение процентных ставок в этом году. Рост доллара США приводит к снижению привлекательности золота для держателей других валют.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 21:13 аст bitcoin торговался по 62 138,21 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 2,71%, а ее капитализация составила 1,2 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 998,29 долларов, понизившись в цене на 2,57%. Капитализация этой криптовалюты составила 360 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,3 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 291,08 тенге.
1 азербайджанский манат 259,25 тенге.
10 армянский драм 11,38 тенге.
1 белорусский рубль 134,54 тенге.
1 бразильский реал 86,64 тенге.
10 венгерских форинтов 12,16 тенге.
1 гонконгский доллар 56,23 тенге.
1 грузинский лари 165,76 тенге.
1 датская крона 63,47 тенге.
1 дирхам ОАЭ 119,65 тенге.
1 доллар США 439,43 тенге.
1 евро 473,31 тенге.
1 индийская рупия 5,26 тенге.
1000 иранский риал 10,50 тенге.
1 канадский доллар 321,36 тенге.
1 китайский юань 60,98 тенге.
1 кувейтский динар 1430,25 тенге.
1 кыргызский сом 4,96 тенге.
1 малазийский ринггит 92,77 тенге.
1 мексиканский песо 25,96 тенге.
1 молдавский лей 24,97 тенге.
1 норвежская крона 40,55 тенге.
1 польский злотый 109,50 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 117,17 тенге.
1 российский рубль 4,82 тенге.
1 СДР 580,86 тенге.
1 сингапурский доллар 325,53 тенге.
1 таджикский сомони 40,31 тенге.
1 тайский бат 11,95 тенге.
1 турецкая лира 13,61 тенге.
100 узбекских сумов 3,48 тенге.
1 украинская гривна 11,20 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 552,58 тенге.
1 чешская крона 18,93 тенге.
1 шведская крона 40,67 тенге.
1 швейцарский франк 485,40 тенге.
1 южноафриканский ранд 23,86 тенге.
100 южнокорейских вон 32,44 тенге.
1 японская иена 2,86 тенге.