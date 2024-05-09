Курс тенге на 9 мая, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок перешли к росту после выхода данных о запасах в США. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:42 аст 8 мая подорожали на 0,11%, до 83,25 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Фьючерсы на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,2%, до 78,54 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,361 млн баррелей — до 459,5 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали падение на 1,43 млн баррелей, по данным Trading Economics.