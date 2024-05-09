Банкиры в Приморье стали зарабатывать на приморцах больше

Убыточным в первом квартале 2024 года стал лишь один приморский банк.

Закончил первый квартал с убытками Банк «Приморье». По данным ЦБ РФ, они составили 0.58 миллиардов, и это при том, что в четвёртом квартале прошлого года банк показал прибыль в 0.31 млрд. По мнению аналитиков, на финансовые показатели «Приморья» повлияли ограничения на проведение платежей за границу — он был ведущим банком при расчётов с японскими поставщиками.