Банкиры в Приморье стали зарабатывать на приморцах больше

Сразу несколько приморских банков вошли в список крупнейших финансовых организаций России по объёму прибыли в первом квартале нынешнего года. Его составили специалисты РИА Рейтинг, основываясь на данных Центробанка РФ.
Самое высокое место в этом рейтинге занял банк, которым может считаться приморским лишь формально — это Тинькофф-банк, головная компания которого в прошлом году перенесла свой бизнес в Россию, зарегистрировавшись в качестве резидента специального административного района на Русском острове. Его, который называют российским оффшором — территорией с льготным налоговым режимом. По итогам первого квартала прибыль банка оценили в 18 миллиардов рублей.
В 200 крупнейших банков по размеру прибыли попали также АО «Дальневосточный банк» и ООО «Примтеркомбанк». Первый расположился на 133 месте, второй — на 167-м. «Дальневосточный банк» показал в первом квартале прибыль в 0.29 млрд, а «Примтеркомбанк» — в 0.11 млрд. Начало года для большинства приморских банков оказалось удачным — по сравнению с четвёртым кварталом 20023 года квартальная прибыль у них выросла в среднем на 5 процентов.
Убыточным в первом квартале 2024 года стал лишь один приморский банк.
Закончил первый квартал с убытками Банк «Приморье». По данным ЦБ РФ, они составили 0.58 миллиардов, и это при том, что в четвёртом квартале прошлого года банк показал прибыль в 0.31 млрд. По мнению аналитиков, на финансовые показатели «Приморья» повлияли ограничения на проведение платежей за границу — он был ведущим банком при расчётов с японскими поставщиками.