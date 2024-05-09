Средняя цена за квадратный метр жилья в Челябинске достигла 118 тыс. рублей

Цена квадратного метра жилья в челябинских новостройках сегодня составляет 118 тыс. рублей, а средняя стоимость продаваемой квартиры — 6 млн рублей. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на экспертов пресс-службы популярного сайта объявлений.
«Если сравнивать апрель года нынешнего и апрель 2023 года, то предложений в новостройках стало больше на 91%, — заявили специалисты. — На данный момент в городских новостроках продаётся порядка девять тысяч квартир. Сами строящиеся дома за последние пять лет стали выше на три этажа».
Челябинцы стараются приобрести жильё по семейной ипотеке, ипотеке с господдержкой, IT-ипотеке. Эксперты уверены: пока действуют льготные ипотечные программы, спрос будет оставаться стабильным.