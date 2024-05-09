Пермский дилер грузовой техники стал продавать китайские машины

Как указано на сайте «Грузавтоимпорта», в компании, помимо российских ГАЗ и УАЗ, предлагают к покупке грузовую технику Dongfeng и дорожно-строительные машины Weheavy. Бренд Dongfeng в «Грузавтоимпорте» представлен седельными тягачами и самосвалами. Марка Weheavy включает в себя средние и тяжелые колесные фронтальные погрузчики, погрузчики-экскаваторы и гусеничные экскаваторы, гусеничные бульдозеры, телескопические погрузчики и карьерные самосвалы.
На сайтах официальных дистрибьюторов в России Dongfeng и Weichai Heavy компания «Грузавтоимпорт» указана пермским дилером брендов.
Как указано в сервисе Kartoteka.ru, ООО «Грузавтоимпорт» создано в Перми в 2012 году, ведет деятельность техобслуживания и ремонта автотранспортных средств. Возглавляет компанию Денис Давыдов, единственным участником общества является Александр Волегов. ООО «Грузавтоимпорт» выступает также учредителем ООО «Альфа-Гарант+». «Грузавтоимпорт» развивает салоны в Перми на ул. Спешилова, 111а, Рязанской, 103, и в Березниках (ул. Березниковская, 101).