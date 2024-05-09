В этом году безработным в Башкирии выделят 19,3 млн рублей на бизнес

Безработный может получить единовременную финансовую помощь в размере 165 тыс. руб. Эта сумма складывается из двенадцатикратного максимального пособия по безработице без учета районного коэффициента (13,8 тыс. руб.).
Получателю финансовой помощи выдается заключение с рекомендациями по ведению предпринимательской деятельности. Он может зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, создать юридическое лицо, крестьянское (фермерское) хозяйство или встать на учет как плательщик налога на профессиональный доход.