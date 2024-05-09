В этом году безработным в Башкирии выделят 19,3 млн рублей на бизнес

В 2024 году из бюджета Башкирии на открытие бизнеса безработным выделено 19,3 млн руб., сообщает пресс-служба правительства республики. С начала года при финансовой поддержке программы «Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан» бизнес открыли 93 жителя региона, в том числе 78 женщин.