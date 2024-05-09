Правительство ввело временное ограничение на вывоз из Беларуси моркови и свеклы столовой

Правительством принято решение, которое предусматривает введение сроком на три месяца лицензирования вывоза из страны этой плодоовощной продукции.
В постановлении определено, что вывоз этих товаров за пределы Беларуси осуществляется по разовым лицензиям, которые выдает МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами, Минским горисполкомом. Такие лицензии выдаются в порядке, аналогичном установленному правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).
Как отмечается, постановление принято в целях соблюдения параметров Доктрины национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года.
В пресс-службе правительства уточнили, что введение лицензирования экспорта позволит максимально контролировать ресурсы для первоочередного обеспечения внутреннего рынка под полную потребность за счет продукции, выращенной в стране.