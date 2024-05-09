Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство разработает порядок участия дольщиков в строительстве жилья

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане будет разработан современный механизм привлечения средств дольщиков для строительства жилых домов. Об этом говорится в указе президента, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Согласно документу, вводится также прозрачный рейтинг застройщиков, а порядок участия дольщиков в строительстве жилья разработает Кабмин.

В информационной системе «Прозрачное строительство» строительным организациям будут присваиваться рейтинги «С» или «СС». Организациям с электронным рейтингом «С» будет разрешено строительство домов не выше 9 этажей. Перенос сроков строительства станет одним из факторов, снижающих рейтинг строительной компании.

Также, согласно указу, запланировано ввести обязательное нотариальное заверение договоров между инвестором и застройщиком.

экономика
недвижимость