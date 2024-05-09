Правительство разработает порядок участия дольщиков в строительстве жилья

В информационной системе «Прозрачное строительство» строительным организациям будут присваиваться рейтинги «С» или «СС». Организациям с электронным рейтингом «С» будет разрешено строительство домов не выше 9 этажей. Перенос сроков строительства станет одним из факторов, снижающих рейтинг строительной компании.