В Петербурге будут искать ямы с помощью нейросетей

В связи с этим Геращенко призвал проверить владельцев территорий, нет ли у них ям. В ГАТИ заявили, что за апрельский месячник благоустройства проверили 2,5 тысячи объектов и отметили снижение доли выявляемых нарушений. Если осенью 2023 года нарушения были найдены в 22% случаев, то весной 2024 года только в 14%.