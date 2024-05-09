Названы адреса ярмарок выходного дня, которые будут работать летом в Краснодаре

В Краснодаре сокращают количество ярмарок выходного дня из-за перехода на летний режим работы — теперь в городе в обычном режиме будут функционировать только пять торговых площадок. На шести других площадках будут торговать только товарами, которые не требуют хранения в холодильниках, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
— Начиная с 18 мая на всех торговых площадках можно будет приобрести только плодоовощную продукцию, мед и продовольственные товары, которые не требуют специальных условий хранения. Осенью все ярмарки заработают в обычном режиме, — объяснила начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Ольга Ольшанская.
Ярмарки выходного дня в обычном режиме будут работать по субботам по адресам:
- ул. им. Архитектора Ишунина, 7/1;
- ул. им. Героя Яцкова, 11;
- ул. Бургасская, 31/1;
- ул. Одесская, 48;
- ул. Восточно-Кругликовская, 26.