Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы адреса ярмарок выходного дня, которые будут работать летом в Краснодаре

Только 5 торговых площадок продолжат действовать в обычном режиме.

Источник: Nick Fewings/CC0

В Краснодаре сокращают количество ярмарок выходного дня из-за перехода на летний режим работы — теперь в городе в обычном режиме будут функционировать только пять торговых площадок. На шести других площадках будут торговать только товарами, которые не требуют хранения в холодильниках, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

— Начиная с 18 мая на всех торговых площадках можно будет приобрести только плодоовощную продукцию, мед и продовольственные товары, которые не требуют специальных условий хранения. Осенью все ярмарки заработают в обычном режиме, — объяснила начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Ольга Ольшанская.

Ярмарки выходного дня в обычном режиме будут работать по субботам по адресам:

  • ул. им. Архитектора Ишунина, 7/1;
  • ул. им. Героя Яцкова, 11;
  • ул. Бургасская, 31/1;
  • ул. Одесская, 48;
  • ул. Восточно-Кругликовская, 26.

торговля