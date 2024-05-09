Названы адреса ярмарок выходного дня, которые будут работать летом в Краснодаре

В Краснодаре сокращают количество ярмарок выходного дня из-за перехода на летний режим работы — теперь в городе в обычном режиме будут функционировать только пять торговых площадок. На шести других площадках будут торговать только товарами, которые не требуют хранения в холодильниках, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.