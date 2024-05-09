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От владельцев кафе «Гости» требуют снять вывеску со здания памятника архитектуры

Региональная инспекция по охране объектов культурного наследия подала исковое заявление к пермскому кафе «Гости», которое размещается в здании памятника градостроительства и архитектуры на ул. Куйбышева, 7.

Источник: 2GIS

По этому адресу находится объект культурного наследия «Доходный дом Камчатова». Как указано в материалах дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, истец требует обязать ООО «Гости» не позднее трех дней с момента вступления решения суда в законную силу демонтировать вывески «Гости раrtу rооm» с северного фасада здания. Вывеска располагается над аркой и на двухэтажной части здания на ул. Куйбышева, 7, внутри двора на уровне второго этажа.

На случай неисполнения решения суда в установленный срок инспекция просит взыскать с ответчика по 5 тыс. руб. за каждый день в первые семь дней просрочки, а далее — уже по 10 тыс. руб. за каждый день просрочки. 15 апреля суд постановил принять исковое заявление инспекции и возбудить по нему производство.

По сообщению издания Business Сlass, кафе «Гости» на ул. Куйбышева, 7, открылось в конце 2023 года. Его развивает владелец заведений Diesel room и Luba. В сервисе Kartoteka.ru отмечается, что ООО «Гости», управляющее кафе, создано в октябре 2023 года Романом Тугумовым, он же возглавляет компанию.

На сайте prawdom.ru указано, что объект культурного наследия «Доходный дом Камчатова» на ул. Куйбышева, 7, построен во второй половине XIX века.

архитектура