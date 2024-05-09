От владельцев кафе «Гости» требуют снять вывеску со здания памятника архитектуры

На случай неисполнения решения суда в установленный срок инспекция просит взыскать с ответчика по 5 тыс. руб. за каждый день в первые семь дней просрочки, а далее — уже по 10 тыс. руб. за каждый день просрочки. 15 апреля суд постановил принять исковое заявление инспекции и возбудить по нему производство.