От владельцев кафе «Гости» требуют снять вывеску со здания памятника архитектуры

По этому адресу находится объект культурного наследия «Доходный дом Камчатова». Как указано в материалах дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, истец требует обязать ООО «Гости» не позднее трех дней с момента вступления решения суда в законную силу демонтировать вывески «Гости раrtу rооm» с северного фасада здания. Вывеска располагается над аркой и на двухэтажной части здания на ул. Куйбышева, 7, внутри двора на уровне второго этажа.
На случай неисполнения решения суда в установленный срок инспекция просит взыскать с ответчика по 5 тыс. руб. за каждый день в первые семь дней просрочки, а далее — уже по 10 тыс. руб. за каждый день просрочки. 15 апреля суд постановил принять исковое заявление инспекции и возбудить по нему производство.
По сообщению издания Business Сlass, кафе «Гости» на ул. Куйбышева, 7, открылось в конце 2023 года. Его развивает владелец заведений Diesel room и Luba. В сервисе Kartoteka.ru отмечается, что ООО «Гости», управляющее кафе, создано в октябре 2023 года Романом Тугумовым, он же возглавляет компанию.
На сайте prawdom.ru указано, что объект культурного наследия «Доходный дом Камчатова» на ул. Куйбышева, 7, построен во второй половине XIX века.