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Штрафы для «зайцев» в омском транспорте хотят увеличить в 2 раза

В Омске хотят увеличить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте.

Источник: МК.RU Омск

Этот вопрос обсуждался в Горсовете.

Комитет по вопросам транспортной инфраструктуры заслушал доклад руководителя департамента контроля омской мэрии Алексея Задорожного. В нём, в частности, говорилось о том, что из-за «зайцев» городской бюджет недополучает 180 миллионов рублей.

«Такие люди сознательно не покупают билет. Прежде чем наложить штраф, закон обязывает нас сделать предупреждение. Только на рассылку писем мы тратим 600 тысяч рублей», — сказал Алексей Задорожный.

Как сообщили в телеграмм-канале Горсовета, в связи с этим депутаты предложили внести изменения в статью 22 Кодекса Омской области об административных правонарушениях. Оттуда планируют убрать этап «предупреждения», а сумму штрафа увеличить с 300 до 700 рублей. Данный вопрос вынесут на пленарное заседание, которое пройдёт 15 мая.

Ранее мы писали о том, как в городской администрации прокомментировали информацию о возможном повышении проезда в муниципальном транспорте Омска.