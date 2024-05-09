Штрафы для «зайцев» в омском транспорте хотят увеличить в 2 раза

Как сообщили в телеграмм-канале Горсовета, в связи с этим депутаты предложили внести изменения в статью 22 Кодекса Омской области об административных правонарушениях. Оттуда планируют убрать этап «предупреждения», а сумму штрафа увеличить с 300 до 700 рублей. Данный вопрос вынесут на пленарное заседание, которое пройдёт 15 мая.