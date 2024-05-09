Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии до конца выходных будут проходить сельскохозяйственные ярмарки

В Башкирии до конца выходных будут проходить сельскохозяйственные ярмарки.

Источник: Башинформ

Сельскохозяйственные ярмарки в городах и районах Башкирии продолжатся по 12 мая включительно, сообщает минторг Башкирии. В 32-х городах и районах республики организовано в общей сложности 49 торговых площадок, где можно приобрести натуральную, свежую продукцию. Адреса ярмарок указаны на сайте ведомства.

Желающие могут принять участие в ярмарках в качестве продавца. Для этого необходимо перейти по ссылке, найти в таблице интересующий город или район и связаться по указанному телефону с контактным лицом.

торговля
экономика