В Башкирии до конца выходных будут проходить сельскохозяйственные ярмарки.

Сельскохозяйственные ярмарки в городах и районах Башкирии продолжатся по 12 мая включительно, сообщает минторг Башкирии. В 32-х городах и районах республики организовано в общей сложности 49 торговых площадок, где можно приобрести натуральную, свежую продукцию. Адреса ярмарок указаны на сайте ведомства.
Желающие могут принять участие в ярмарках в качестве продавца. Для этого необходимо перейти по ссылке, найти в таблице интересующий город или район и связаться по указанному телефону с контактным лицом.