Денежный перевод поступил по ошибке: когда опасно его возвращать

«Если вам необходимо отправить деньги за покупку, то самый плохой способ это сделать — перевести деньги на номер телефона или номер карты или счета физического лица. Обычный перевод не обладает механизмами возврата в случае, если покупка вас не устроит. Если вы отправляете деньги переводом, не важно с карты на карту, на номер телефона или через любую другую систему быстрых переводов, вы делаете это добровольно и на свой страх и риск. Такие переводы предназначены для перевода денег между знакомыми людьми, а не для покупок».