В Приморье нашли подрядчика на постройку новой скоростной трассы

По завершении аукциона, организованного Дальневосточной дирекцией «Росавтодора», определён подрядчик для реализации проекта строительства новой шестиполосной объездной дороги в Приморье. Об этом со ссылкой на сайт аукциона сообщило VL.ru.
Данный проект, оцениваемый в 18 миллиардов 255 миллионов рублей, предусматривает создание 18-километрового участка, который соединит территорию опережающего развития «Приморье» с районами Кипарисово и Кипарисово-2.
В ходе торгов, начальная стоимость которых составляла 20 миллиардов рублей, было представлено две заявки. Победу одержал участник, предложивший сумму на 10% ниже начальной. Официальное объявление имени победителя ожидается в ближайшее время.
Старт строительных работ запланирован на следующий год. В период с 2025 по 2026 годы будут проведены необходимые инженерные изыскания, работы по подготовке территории и проектирование. Строительство самой трассы предполагается завершить в течение 2026−2027 годов, после чего последует обустройство съездов, освещения и прилегающей территории.