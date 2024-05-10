В Приморье нашли подрядчика на постройку новой скоростной трассы

Старт строительных работ запланирован на следующий год. В период с 2025 по 2026 годы будут проведены необходимые инженерные изыскания, работы по подготовке территории и проектирование. Строительство самой трассы предполагается завершить в течение 2026−2027 годов, после чего последует обустройство съездов, освещения и прилегающей территории.