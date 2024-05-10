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В Приморье нашли подрядчика на постройку новой скоростной трассы

По результатам аукциона, стоимость строительства дороги оценена в 18 миллиардов рублей.

Источник: Мэрия Иркутска

По завершении аукциона, организованного Дальневосточной дирекцией «Росавтодора», определён подрядчик для реализации проекта строительства новой шестиполосной объездной дороги в Приморье. Об этом со ссылкой на сайт аукциона сообщило VL.ru.

Данный проект, оцениваемый в 18 миллиардов 255 миллионов рублей, предусматривает создание 18-километрового участка, который соединит территорию опережающего развития «Приморье» с районами Кипарисово и Кипарисово-2.

В ходе торгов, начальная стоимость которых составляла 20 миллиардов рублей, было представлено две заявки. Победу одержал участник, предложивший сумму на 10% ниже начальной. Официальное объявление имени победителя ожидается в ближайшее время.

Планируемая дорога должна начинаться в районе завода «Русский минтай» и пройдёт мимо посёлка Западный, соединившись с дорогой на Тавричанку. Маршрут проложен таким образом, чтобы обеспечить обход населённых пунктов Новый, Вольно-Надеждинское, Мирный, Кипарисово-2 и Сиреневка. Ожидается, что скоростная трасса будет оборудована шестью полосами для движения, разноуровневыми пересечениями и современным покрытием.

Старт строительных работ запланирован на следующий год. В период с 2025 по 2026 годы будут проведены необходимые инженерные изыскания, работы по подготовке территории и проектирование. Строительство самой трассы предполагается завершить в течение 2026−2027 годов, после чего последует обустройство съездов, освещения и прилегающей территории.