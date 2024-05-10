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Курс тенге на 10 мая, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 439,43 тенге за доллар США.

Источник: Reuters

Нефть: цены на нефть растут после выхода данных о запасах в США и на фоне геополитической ситуации. На 23:48 аст 9 мая стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48%, до 83,98 долларов за баррель, цена июньских фьючерсов WTI повышалась на 0,51%, до 79,39 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,361 млн баррелей. Это может привести к сокращению мировых поставок. Израиль продолжает наносить удары по Рафаху на юге Газы, а переговоры о прекращении огня с ХАМАС не принесли существенного прогресса.

Металлы: цены на золото растут. На 23:34 аст цена июньских фьючерсов на золото росла на 19,15 долларов или на 0,82% — до 2 341,40 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро повышалась на 2,95% — до 28,4 доллара за унцию. Из-за трудного экономического подъема в качестве хеджирования центральный банк Китая нарастил покупки золота как актива-убежища, тем самым поддерживая высокие спотовые цены на драгметалл, пишет investing.com.

Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 21:42 аст bitcoin торговался по 62 409,44 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 0,16%, а ее капитализация составила 1,2 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 012,30 долларов, повысившись в цене на 0,21%. Капитализация этой криптовалюты составила 361,8 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,3 трлн долларов.

Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 7—10 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 6 мая, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 6 мая.

1 австралийский доллар 291,08 тенге.

1 азербайджанский манат 259,25 тенге.

10 армянский драм 11,38 тенге.

1 белорусский рубль 134,54 тенге.

1 бразильский реал 86,64 тенге.

10 венгерских форинтов 12,16 тенге.

1 гонконгский доллар 56,23 тенге.

1 грузинский лари 165,76 тенге.

1 датская крона 63,47 тенге.

1 дирхам ОАЭ 119,65 тенге.

1 доллар США 439,43 тенге.

1 евро 473,31 тенге.

1 индийская рупия 5,26 тенге.

1000 иранский риал 10,50 тенге.

1 канадский доллар 321,36 тенге.

1 китайский юань 60,98 тенге.

1 кувейтский динар 1430,25 тенге.

1 кыргызский сом 4,96 тенге.

1 малазийский ринггит 92,77 тенге.

1 мексиканский песо 25,96 тенге.

1 молдавский лей 24,97 тенге.

1 норвежская крона 40,55 тенге.

1 польский злотый 109,50 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 117,17 тенге.

1 российский рубль 4,82 тенге.

1 СДР 580,86 тенге.

1 сингапурский доллар 325,53 тенге.

1 таджикский сомони 40,31 тенге.

1 тайский бат 11,95 тенге.

1 турецкая лира 13,61 тенге.

100 узбекских сумов 3,48 тенге.

1 украинская гривна 11,20 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 552,58 тенге.

1 чешская крона 18,93 тенге.

1 шведская крона 40,67 тенге.

1 швейцарский франк 485,40 тенге.

1 южноафриканский ранд 23,86 тенге.

100 южнокорейских вон 32,44 тенге.

1 японская иена 2,86 тенге.

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