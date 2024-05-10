Курс тенге на 10 мая, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть растут после выхода данных о запасах в США и на фоне геополитической ситуации. На 23:48 аст 9 мая стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48%, до 83,98 долларов за баррель, цена июньских фьючерсов WTI повышалась на 0,51%, до 79,39 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,361 млн баррелей. Это может привести к сокращению мировых поставок. Израиль продолжает наносить удары по Рафаху на юге Газы, а переговоры о прекращении огня с ХАМАС не принесли существенного прогресса.