Курс тенге на 10 мая, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть растут после выхода данных о запасах в США и на фоне геополитической ситуации. На 23:48 аст 9 мая стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48%, до 83,98 долларов за баррель, цена июньских фьючерсов WTI повышалась на 0,51%, до 79,39 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,361 млн баррелей. Это может привести к сокращению мировых поставок. Израиль продолжает наносить удары по Рафаху на юге Газы, а переговоры о прекращении огня с ХАМАС не принесли существенного прогресса.
Металлы: цены на золото растут. На 23:34 аст цена июньских фьючерсов на золото росла на 19,15 долларов или на 0,82% — до 2 341,40 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро повышалась на 2,95% — до 28,4 доллара за унцию. Из-за трудного экономического подъема в качестве хеджирования центральный банк Китая нарастил покупки золота как актива-убежища, тем самым поддерживая высокие спотовые цены на драгметалл, пишет investing.com.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 21:42 аст bitcoin торговался по 62 409,44 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 0,16%, а ее капитализация составила 1,2 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 012,30 долларов, повысившись в цене на 0,21%. Капитализация этой криптовалюты составила 361,8 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,3 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 291,08 тенге.
1 азербайджанский манат 259,25 тенге.
10 армянский драм 11,38 тенге.
1 белорусский рубль 134,54 тенге.
1 бразильский реал 86,64 тенге.
10 венгерских форинтов 12,16 тенге.
1 гонконгский доллар 56,23 тенге.
1 грузинский лари 165,76 тенге.
1 датская крона 63,47 тенге.
1 дирхам ОАЭ 119,65 тенге.
1 доллар США 439,43 тенге.
1 евро 473,31 тенге.
1 индийская рупия 5,26 тенге.
1000 иранский риал 10,50 тенге.
1 канадский доллар 321,36 тенге.
1 китайский юань 60,98 тенге.
1 кувейтский динар 1430,25 тенге.
1 кыргызский сом 4,96 тенге.
1 малазийский ринггит 92,77 тенге.
1 мексиканский песо 25,96 тенге.
1 молдавский лей 24,97 тенге.
1 норвежская крона 40,55 тенге.
1 польский злотый 109,50 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 117,17 тенге.
1 российский рубль 4,82 тенге.
1 СДР 580,86 тенге.
1 сингапурский доллар 325,53 тенге.
1 таджикский сомони 40,31 тенге.
1 тайский бат 11,95 тенге.
1 турецкая лира 13,61 тенге.
100 узбекских сумов 3,48 тенге.
1 украинская гривна 11,20 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 552,58 тенге.
1 чешская крона 18,93 тенге.
1 шведская крона 40,67 тенге.
1 швейцарский франк 485,40 тенге.
1 южноафриканский ранд 23,86 тенге.
100 южнокорейских вон 32,44 тенге.
1 японская иена 2,86 тенге.