Новые цены на бензин и дизтопливо установили для иностранцев

Предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через АЗС составят:
- на бензин марки Аи-80 — 89 тенге за литр;
- на бензин марки Аи-92 и Аи-93 — 245 тенге за литр;
- на дизельное топливо (летнее, межсезонное) — 315 тенге за литр.
Цена на Аи-92 и Аи-93 останется на уровне 205 тенге при:
- предъявлении казахстанского водительского удостоверения, в объеме до 100 литров в сутки;
- предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в РК, в объеме до 300 литров в сутки.