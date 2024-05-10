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Новые цены на бензин и дизтопливо установили для иностранцев

Новые цены на бензин и дизтопливо установили для иностранцев, передаёт BaigeNews.

Источник: Reuters

Предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через АЗС составят:

  • на бензин марки Аи-80 — 89 тенге за литр;
  • на бензин марки Аи-92 и Аи-93 — 245 тенге за литр;
  • на дизельное топливо (летнее, межсезонное) — 315 тенге за литр.

Цена на Аи-92 и Аи-93 останется на уровне 205 тенге при:

  • предъявлении казахстанского водительского удостоверения, в объеме до 100 литров в сутки;
  • предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в РК, в объеме до 300 литров в сутки.

экономика
топливо