Беларусь вводит лицензирование экспорта свеклы и моркови

Вместе с тем, лицензирование будет временным и вводится на три месяца. Разовые лицензии на экспортные поставки этой продукции будет выдавать министерство антимонопольного регулирования (МАРТ), но только после согласования с облисполкомами и Минским горисполком.
Согласно постановлению, разовая лицензия потребуется как для вывоза таких товаров в страны ЕАЭС «вне зависимости от их происхождения», так и для вывоза в иные государства «при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта».
В документе говорится, что основанием для отказа в выдаче лицензии помимо прочих причин может стать «несоблюдение соотношения свободных ресурсов в Беларуси и потребности страны по моркови и свекле на уровне не менее 80%».
Вместе с тем, под лицензирование не подпадают товары, вывозимые из Беларуси для оказания международной гумпомощи другим странам по решению белорусского правительства, а также в качестве припасов, и транзитные перевозки.
Основная причина решения
Как отметили в пресс-службе Совмина, это постановление принято для соблюдения параметров Доктрины национальной продбезопасности Беларуси до 2030 года.
«Введение лицензирования экспорта позволит максимально контролировать ресурсы для первоочередного обеспечения внутреннего рынка под полную потребность за счет продукции, выращенной в стране», — пояснили в правительстве.