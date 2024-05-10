Вместо того, чтобы тратить бюджет на День Европы, лучше бы экономикой страны занялись: Молдова за последние 3 года стала еще беднее

Молдова заняла 97-е место в рейтинге самых богатых стран мира.
Как следует из статистических данных, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Республике Молдова составляет $17 902, что выводит её на 97-е место в мире. В рейтинге, составленном МВФ, Молдова находится ниже Румынии, которая занимает 53-е место с показателем в $43 179 на душу населения, но выше Украины, которая занимает 110-е место с показателем $15 464 на душу населения.
Россия занимает 60-е место (38 292), Латвия — 55-е (41 730), Польша — 43-е (49 060), Литва — 41-е (50 600), передаёт ipn.md.
Люксембург признан богатейшей страной в мире с годовым ВВП в 143 173 доллара на душу населения. В тройку лидеров вошли также китайский регион Макао и Ирландия. Из европейских стран за Люксембургом следуют Сан-Марино, Норвегия, Швейцария, Андорра, Дания, Исландия.
В самом низу таблицы находятся такие страны как Нигер, Мозамбик, Демократическая Республика Конго, Центральноафриканская Республика, Бурунди, Судан.