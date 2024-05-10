Вместо того, чтобы тратить бюджет на День Европы, лучше бы экономикой страны занялись: Молдова за последние 3 года стала еще беднее

Как следует из статистических данных, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Республике Молдова составляет $17 902, что выводит её на 97-е место в мире. В рейтинге, составленном МВФ, Молдова находится ниже Румынии, которая занимает 53-е место с показателем в $43 179 на душу населения, но выше Украины, которая занимает 110-е место с показателем $15 464 на душу населения.